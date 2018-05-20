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Ростовские умельцы сделали «Ниву» непотопляемой
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Ростовские умельцы сделали «Ниву» непотопляемой 

360tv.ru 20 мая 2018
Фото: 360tv.ru
Умельцы из города Аксай (Ростовская область), доработав ВАЗ‐2121, сделали внедорожник еще более непотопляемым. Об этом сообщил портал «За рулем Кубань».
После ряда «хирургических» вмешательств «Нива» не только без проблем переезжает водоемы вброд, но и переплывает их. Чтобы показать метаморфозы автомобиля, местные изобретатели сняли видеоролик, который потом выложили в социальных сетях. На кадрах видно, что машина передвигается по водной глади словно катер.
По словам рукодельцев, в салон поступает немного воды. В связи с этим после прибытия на сушу автомобиль необходимо подсушить.
Отмечается, что все операции с «Нивой» мастера производили в гараже.
Представители Airbus опубликовали видео с первым в мире летающим такси. На кадрах видно, как необычный транспорт парит в воздухе.
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