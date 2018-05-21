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Тело пожилого тюменца нашли на остановке в Восточном микрорайоне
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Тело пожилого тюменца нашли на остановке в Восточном микрорайоне 

72.ru 21 мая 2018
Фото: 72.ru
Этим утром, 21 мая, на автобусной остановке «Моторостроителей» ждущие свой транспорт тюменцы заметили лежащего на асфальте мужчину. Помощь прибывших на место медиков не потребовалась: пенсионер был уже мёртв. —Обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. Для того, чтобы выяснить причины смерти, будет проведена судмедебно-медицинская экспертиза, — рассказала старший помощник областного СКР Наталья Деваева. Как уточнили в пресс-службе скорой помощи, вызов от очевидцев на пульт дежурного поступил в 06:41, а уже через 11 минут доктора были на месте. — Медики констатировали смерть пациента, — подтвердила пресс-секретарь областной станции скорой помощи Ирина Бердюгина. Аналогичный случай произошёл накануне, 20 мая, когда прохожие обнаружили бездыханное тело на остановке в Антипино. А в январе этого года остановке «Кремлевская» скончался пенсионер. За несколько минут до остановки сердца он жаловался на плохое самочувствие.
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