В Ростовской области создали непотопляемую «Ниву-амфибию»

Российский внедорожник приобрел непривычную для себя ранее плавучесть.

В городе Аксай Ростовской области появился необычный ВАЗ-2121. Российский автомобиль-внедорожник не просто остался обладателем повышенной проходимости, но и в прямом смысле поплыл.

«Ниву» сделали непотопляемой. Казалось бы невозможное совершили местные жители, чем поспешили поделиться в социальных сетях, выложив видео испытаний своего детища.