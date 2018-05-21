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В Ростовской области создали непотопляемую «Ниву-амфибию»
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В Ростовской области создали непотопляемую «Ниву-амфибию» 

ТК «Звезда» 21 мая 2018
Фото: ТК «Звезда»
Российский внедорожник приобрел непривычную для себя ранее плавучесть.
В городе Аксай Ростовской области появился необычный ВАЗ-2121. Российский автомобиль-внедорожник не просто остался обладателем повышенной проходимости, но и в прямом смысле поплыл.
«Ниву» сделали непотопляемой. Казалось бы невозможное совершили местные жители, чем поспешили поделиться в социальных сетях, выложив видео испытаний своего детища.
Между тем, автоэксперты составили список из 12 самых малоизвестных модификаций автомобиля «Нива». Прежде всего специалисты выделили Lada Niva iKRA, которая была предназначена для экспортных поставок, в основном в Испанию.
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