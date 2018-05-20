На дорогах Кировского района прокуратура нашла многочисленные выбоины

Надзорное ведомство Кировского района и представители городской ГИБДД выявили массовые нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Проверка показала, что на дорогах района — выбоины и другие повреждения.

Речь идет о следующих участках:

Кузнецкой от проспекта Металлургов до Свободы;

Марии Авейде от Енисейской до Дальневосточной;

Юбилейной от проспекта Юных Пионеров до Победы;

Строителей от проспекта Металлургов до Олимпийской;

Гвардейской от Марии Авейде до Алма-Атинской;

Путейской от проспекта Металлургов до Дальневосточной;

Севастопольской от проспекта Металлургов до проспекта Юных Пионеров;

Ташкентском переулке от Севастопольской до Черемшанской.

— Мы внесли представление в адрес руководителя муниципального предприятия «Благоустройство», которое занимается содержанием этих дорог, три представления. Сейчас они находятся на рассмотрении, — сообщили в прокуратуре Кировского района Самары.