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На дорогах Кировского района прокуратура нашла многочисленные выбоины
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На дорогах Кировского района прокуратура нашла многочисленные выбоины 

63.ru 20 мая 2018
Фото: 63.ru
Надзорное ведомство Кировского района и представители городской ГИБДД выявили массовые нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.
Проверка показала, что на дорогах района — выбоины и другие повреждения.
Речь идет о следующих участках:
Кузнецкой от проспекта Металлургов до Свободы;
Марии Авейде от Енисейской до Дальневосточной;
Юбилейной от проспекта Юных Пионеров до Победы;
Карла Маркса от Алма-Атинской до Ташкентской;
Строителей от проспекта Металлургов до Олимпийской;
Гвардейской от Марии Авейде до Алма-Атинской;
Путейской от проспекта Металлургов до Дальневосточной;
Севастопольской от проспекта Металлургов до проспекта Юных Пионеров;
Ташкентском переулке от Севастопольской до Черемшанской.
— Мы внесли представление в адрес руководителя муниципального предприятия «Благоустройство», которое занимается содержанием этих дорог, три представления. Сейчас они находятся на рассмотрении, — сообщили в прокуратуре Кировского района Самары.
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