На дорогах Кировского района прокуратура нашла многочисленные выбоины 

Надзорное ведомство Кировского района и представители городской ГИБДД выявили массовые нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.
Проверка показала, что на дорогах района — выбоины и другие повреждения.
Речь идет о следующих участках:
Кузнецкой от проспекта Металлургов до Свободы;
Марии Авейде от Енисейской до Дальневосточной;
Юбилейной от проспекта Юных Пионеров до Победы;
Карла Маркса от Алма-Атинской до Ташкентской;
Строителей от проспекта Металлургов до Олимпийской;
Гвардейской от Марии Авейде до Алма-Атинской;
Путейской от проспекта Металлургов до Дальневосточной;
Севастопольской от проспекта Металлургов до проспекта Юных Пионеров;
Ташкентском переулке от Севастопольской до Черемшанской.
— Мы внесли представление в адрес руководителя муниципального предприятия «Благоустройство», которое занимается содержанием этих дорог, три представления. Сейчас они находятся на рассмотрении, — сообщили в прокуратуре Кировского района Самары.