Для крымских автовладельцев установят новые тарифы на техосмотр

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. До 1 июля операторы технического осмотра должны предоставить тарифную заявку в Госкомцен Крыма для установления максимальной стоимости техосмотра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства цен.

"В связи с изменениями законодательства в части продления продолжительности технического диагностирования и увеличения категорий транспортных средств государственный комитет по ценам и тарифам информирует операторов технического осмотра о приеме тарифных заявок по установлению предельного размера платы за проведение технического осмотра", — отметили в ведомстве.

В данный момент услуги по проведению обязательного техосмотра в РК оказывают 26 предприятий и индивидуальных предпринимателей.

В комитете напомнили, что действующий предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортного средства утвержден в 2014 году постановлением Совмина.