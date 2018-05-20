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Для крымских автовладельцев установят новые тарифы на техосмотр
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Для крымских автовладельцев установят новые тарифы на техосмотр 

РИА Новости Крым 20 мая 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. До 1 июля операторы технического осмотра должны предоставить тарифную заявку в Госкомцен Крыма для установления максимальной стоимости техосмотра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства цен.
"В связи с изменениями законодательства в части продления продолжительности технического диагностирования и увеличения категорий транспортных средств государственный комитет по ценам и тарифам информирует операторов технического осмотра о приеме тарифных заявок по установлению предельного размера платы за проведение технического осмотра", — отметили в ведомстве.
В данный момент услуги по проведению обязательного техосмотра в РК оказывают 26 предприятий и индивидуальных предпринимателей.
В комитете напомнили, что действующий предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортного средства утвержден в 2014 году постановлением Совмина.
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