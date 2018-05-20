Из-за коммунальной аварии тысячи курганцев и предприятия без воды

Вечером 20 мая, в связи с утечкой на водопроводе в Заозерном по адресу 2 микрорайон, 23, десятки тысяч курганцев и крупнейшие предприятия города остались без воды.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе АО «Водный союз», до устранения аварии без холодного водоснабжения остаются потребители по адресам:

— 1 микрорайон полностью,

— 1а микрорайон полностью,

— 2 микрорайон, 28, 29, 27 (школа № 26), 24, 25, 23, 23а;

— ул. Алексеева — полностью,

— ЗАО «Курганстальмост»,

— пос. СМП-290 — полностью.

Как ранее сообщало ИА «Уральский меридиан», стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. По оценкам специалистов, недофинансированность коммунальной инфраструктуры Кургана ежегодно составляет 300 миллионов рублей. С начала 2018 года, по данным АО «Водный союз», в Кургане зафиксировано 183 аварии на водопроводе (в апреле — 47), что приводило к неоднократным отключениям холодной воды.