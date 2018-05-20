Из-за коммунальной аварии тысячи курганцев и предприятия без воды 

Вечером 20 мая, в связи с утечкой на водопроводе в Заозерном по адресу 2 микрорайон, 23, десятки тысяч курганцев и крупнейшие предприятия города остались без воды.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе АО «Водный союз», до устранения аварии без холодного водоснабжения остаются потребители по адресам:
— 1 микрорайон полностью,
— 1а микрорайон полностью,
— 2 микрорайон, 28, 29, 27 (школа № 26), 24, 25, 23, 23а;
— ул. Алексеева — полностью,
— ЗАО «Курганстальмост»,
— пос. СМП-290 — полностью.
Как ранее сообщало ИА «Уральский меридиан», стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. По оценкам специалистов, недофинансированность коммунальной инфраструктуры Кургана ежегодно составляет 300 миллионов рублей. С начала 2018 года, по данным АО «Водный союз», в Кургане зафиксировано 183 аварии на водопроводе (в апреле — 47), что приводило к неоднократным отключениям холодной воды.