Жители Владивостока стали заложниками полумарафона «ЗаБег»

Ограничение движения на время проведения всероссийского полумарафона «ЗаБег» 20 мая во Владивосткое стало причиной многочисленных пробок и недовольства среди горожан, сообащет PRIMPRESS.

Напоминаем, что движение и парковка была ограничена на центральных улицах города Владивостока, был закрыт проезд по ряду улиц от Окатовой в сторону центра города и по Золотому мосту в этом же направлении. Несмотря на изменения в схеме движения, заторов избежать не удалось. Это связано с тем, что во Владивостоке ситсема объездных дорог и дорог-дублеров на данный момент отсутствует.

Автолюбители делились в социальных сетях своим мнением по поводу пробок, сетуя на испорченный воскресный отдых: «Сначала в одну сторону постоять в пробке, потом стадом обратно, что это за отдых?», «Чуркин весь день парализован…», «С Русского не выехать, перекрыто все!», «С Калинина на мост перекрыли, на 40 лет ВЛКСМ ремонт дороги, на Спортивной бордюр меняют с обоих сторон…все как всегда», «В будни в пробках стоишь, еще и в выходные устроили! Как будто больше бегать негде! Зла не хватает!».

В свою очередь жители Владивостока предлагают подобные мероприятия устраивать от Патрокла до Русского острова через мост или целиком на Русском острове. Благодаря этому появится возможность избежать пробок на дорогах краевого центра.