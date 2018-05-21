Школьница из Белорецка, пытавшаяся свести счеты с жизнью, пришла в себя в уфимской больнице

Хорошие новости сообщили родные 13-летней Арины. Девочку перевезли в больницу Уфы, чтобы она находилась под присмотром лучших специалистов республики.

— Мы очень рады, врачи говорят, что мозг восстанавливается. Прогнозы неплохие, верим что Арина (имя изменено. — Прим. ред.) пойдет на поправку, — рассказали близкие.

12 мая девочку прохожие наши под окнами многоэтажки в Белорецке. Школьница пыталась свести счеты с жизнью, но чудом выжила. С тяжелыми травмами Арину доставили в местную больницу. Врачи ввели покалеченную девочку в искусственную кому и провели сложные операции.

— Арине прооперировали кишечник. Руки и ноги реагировали на раздражители, — рассказали родственники школьницы.

Что заставило 13-летнюю Арину решится на отчаянный шаг — пока не известно. В происшествии начали разбираться следователи, но пока они не могут допросить саму девочку. А близкие поговаривают, что предвестником такого поступка стали сложные отношения с парнем, с которым Арина общалась и училась в одной школе. Ее друзья в трагедии обвинили приемную мать девочки. По их словам, строгая женщина слишком давила на сложного подростка.