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Школьница из Белорецка, пытавшаяся свести счеты с жизнью, пришла в себя в уфимской больнице
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Школьница из Белорецка, пытавшаяся свести счеты с жизнью, пришла в себя в уфимской больнице 

ufa1.ru 21 мая 2018
Фото: ufa1.ru
Хорошие новости сообщили родные 13-летней Арины. Девочку перевезли в больницу Уфы, чтобы она находилась под присмотром лучших специалистов республики.
— Мы очень рады, врачи говорят, что мозг восстанавливается. Прогнозы неплохие, верим что Арина (имя изменено. — Прим. ред.) пойдет на поправку, — рассказали близкие.
12 мая девочку прохожие наши под окнами многоэтажки в Белорецке. Школьница пыталась свести счеты с жизнью, но чудом выжила. С тяжелыми травмами Арину доставили в местную больницу. Врачи ввели покалеченную девочку в искусственную кому и провели сложные операции.
— Арине прооперировали кишечник. Руки и ноги реагировали на раздражители, — рассказали родственники школьницы.
Что заставило 13-летнюю Арину решится на отчаянный шаг — пока не известно. В происшествии начали разбираться следователи, но пока они не могут допросить саму девочку. А близкие поговаривают, что предвестником такого поступка стали сложные отношения с парнем, с которым Арина общалась и училась в одной школе. Ее друзья в трагедии обвинили приемную мать девочки. По их словам, строгая женщина слишком давила на сложного подростка.
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