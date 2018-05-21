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Приморцы обсуждают задержание «опаснейших преступников»
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Приморцы обсуждают задержание «опаснейших преступников» 

Primpress 21 мая 2018
Фото: Primpress
В поселке Тавричанка сотрудники ДПС устроили погоню за мотоциклистами, сообщает PRIMPRESS. Соответствующее видео с задержанием опубликовали в популярном Instagram–паблике.
На видео двое молодых людей на мотоцикле пытаются уехать от автомашины ДПС, однако им это не удается. Водитель мотоцикла сталкивается с препятствием — бетонным блоком. После этого к мужчинам сразу же подошли сотрудники Госавтоинспекции и эвакуировали транспорт местных жителей.
«Поздравления, вы задержали опаснейших преступников. И это еще вовремя, а то все бордюры по Тавричанке своим мотоциклом переломают», «Почти убежали», «А мне их жалко. Раньше ездили без касок, в кузове грузовика. А теперь одни сплошные запреты», «Сто пудов автоугонщиков поймали», — прокомментировали подписчики.
A post shared by ДПС-Контроль. Владивосток. (@dps.control) on May 20, 2018 at 3:11am PDT
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