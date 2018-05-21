«Надеюсь, этот кошмар закончится»: директор УК, где девочку завалило снегом, считает себя невиновной

В Екатеринбурге начался суд над 39-летней Ириной Абутковой, которая работает директором управляющей компании. Женщину обвиняют в гибели десятилетней Алёны Нетунаевой. Трагедия произошла 4 февраля 2016 года недалеко от дома на Рощинской, 69. В тот день школьницу насмерть придавило снегом, который на неё вывалил водитель трактора, занимавшийся очисткой двора.

Тракторист Иван Шарипов пошёл под суд уже через три месяца после трагедии, получил условный срок. А вот разбирательства по делу Абутковой растянулись на два года. Ирина сочувствует родителям погибшей девочки, но уверяет, что на скамью подсудимых её привела череда неудачно сложившихся обстоятельств, а также ошибки следствия.

Ирина Абуткова считает, что попала на скамью подсудимых несправедливо. Говорит, посадить её для родителей погибшей девочки — дело принципа. Она переживает за своего ребёнка и уверяет, что обвинительный приговор сломает ей жизнь, хотя она сделала всё возможное, чтобы поддержать пострадавшую семью.

— На какой стадии сегодня находится судебное разбирательство?

— Было одно заседание. Оно состоялось 4 мая. Там просто ознакомились с участниками процесса, но к сути дела не приступали.

— С момента гибели девочки прошло уже больше двух лет. Почему только сейчас начался суд?

— Дело закрывали, потом возобновили. Наверное, одной из причин можно назвать трагедию в Кемерово. Скажем так, эхо прозвучало после гибели детей.

— Каковы основные доводы стороны обвинения?

— Говорят, что я нарушила правила техники безопасности. Но отмечу, что никто не разбирался в том, кто и какую управляющую компанию возглавляет. В том районе их две, расположенные по соседству. Я директор ООО «1 Управляющая компания», а трагедия произошла на территории ООО «Первая управляющая компания». У них очень похожие названия. При этом жилого дома по Рощинской, 69, где всё случилось, нет в моём ведении. Произошла путаница. Меня ошибочно привлекают к уголовной ответственности.

— Почему возникли вопросы к директору соседней управляющей компании?

— Изначально у всех сложилось мнение, что виновата я. Это в СМИ показали. А дальше всё пошло своим чередом. Механизм запущен, дело в суде.

— Расскажите, как производилась уборка в тот день?

— Жители дома на Рощинской, 69 просили убрать территорию двора от снега. По подъездам были расклеены предупреждающие объявления. Уборка была запланирована на два дня, 4–5 февраля. С 9 до 16 часов. Но в разгар уборки снега тракториста вызвали на другой объект, чтобы отремонтировать колодец. Потом ко мне пришёл один из жителей дома на Рощинской, 69 и спросил, когда же, наконец, уберут большие кучи снега из двора. Я сделала звонок, и мне чётко и ясно сказали, что уборка на сегодня закончена и больше никаких работ не будет. Технику забрали. Но позже тракторист вернулся и стал вывозить снег. Но в управляющих компаниях об этом не знали! Работа должна была возобновиться только 5 февраля, на следующий день. Для нас было потрясением, когда нам сообщили, что из-за трактора произошла беда с девочкой.

— В прокуратуре отмечали, что во время уборки не было ограждений. Это так?

— Дело в том, что ограждения устанавливаются только во время уборки. К моменту ЧП официально уборка была уже закончена. Кстати, сама трагедия произошла даже не во дворе, а на береговой линии Нижне-Исетского пруда. Снег складировался там, потому что жители много раз жаловались, что из-за снежных куч им некуда ставить свои машины. Это нормальная практика всех УК — увозить снег, чтобы не мешал людям и автомобилям.

— Как мог тракторист не заметить играющих детей? Он работал один или с помощниками?

— У тракториста был очень хороший обзор из кабины. Но он говорил, что не понимал, откуда появились дети. Они были внутри этой снежной кучи! И водитель никак не мог их видеть. Рядом с трактором были ещё два дворника, и они тоже не видели девочек. Не видел их и тракторист, который работал рядом на маленьком тракторе (он ездил во дворе). Никто не мог предвидеть, что дети внутри снега. Если бы девочки были в зоне видимости, то тракторист бы не поехал.

— Кто первый попытался оказать помощь девочке?

— Два слесаря. Один из них откопал Алёну и пытался сделать искусственное дыхание. Родители пришли позже (версию папы и мамы о том, как спасали девочку, можно почитать здесь. Она сильно расходится со словами Ирины Абутковой. — Прим. ред.).

— В чём, по-вашему, несправедливость судебного процесса?

— Суд уже наказал одного человека. Тракторист несёт наказание за эту беду, которая отразилась на всех нас, на мне и на моём здоровье. Я сама как мать никому не пожелаю такой ситуации. Мы очень сильно переживали и сочувствовали, предлагали помощь. Я надеюсь, что всё разрешится в скором времени и весь этот кошмар прекратится. Я не чувствую себя виноватой.

— Родителям дали какую-то компенсацию?

— Они получили с двух компаний 3 миллиона 300 тысяч рублей, плюс тракторист Шарипов выплачивает моральный вред в размере 480 тысяч рублей.

— Как настроены по отношению к вам родители девочки?

— Хотят посадить меня. Настойчиво требуют, чтобы меня лишили свободы. Истцом выступает отец погибшей.

Следующее заседание суда по делу Ирины Абутковой состоится во вторник, 21 мая.