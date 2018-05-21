В Минпромторге дали советы по покупке новых автобусов для перевозки детей

Представители турбизнеса ранее высказали недовольство из-за введения в РФ запрета на использование автобусов старше десяти лет для организованной перевозки групп детей.

Министерство промышленности и торговли ответило на жалобы транспортных компаний и туристических фирм: как сообщает «Российская газета», по мнению ведомства, в стране уже обеспечены необходимые условия для покупки новых автобусов для перевозки групп детей. Напомним, ранее из-за новых требований они поставили под сомнение будущее организованных детских перевозок в целом.

В Минпромторге напомнили о программах господдержки: речь идёт о льготном лизинге (скидка на уплату авансового платежа — 10%, но не более 500 000 рублей) и адресных мерах, таких как «Своё дело» и «Российский тягач» (скидка –12,5%, но не более 625 000 рублей). Отметим, эти спецпрограммы по-прежнему продолжают действовать, в отличие от тех, которые были рассчитаны на покупателей «легковушек»: на прошлой неделе стало известно о том, что завершены меры «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (они достигли целевых показателей).

Для покупателей автобусов, которые подойдут под требования о перевозках групп детей, предусмотрены также скидки при покупке транспорта, работающего на природном газе (до 20% от цены машины). Отметим, эти предложения распространяются на технику российского производства.

Ввести ограничения по возрасту на автобусы для детской перевозки получилось далеко не сразу: норму откладывали шесть раз, так как организаторы таких мероприятий выступали резко против. Теперь же инициативу приняли, однако вступать в силу запрет будет поэтапно. Напомним, с 1 июля 2018 года он начнёт действовать для транспорта весом до пяти тонн на маршрутах, начальные или конечные пункты назначения которых находятся в Москве, Подмосковье, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Остальные регионы должны будут пересмотреть автопарк к 1 апреля 2019-го.

Для более тяжёлых автобусов, предназначенных для перевозок групп из 40-50 человек сроки иные: 1 октября 2018 года он начнёт действовать в столицах и их областях, с 1 октября 2019-го — в остальных субъектах РФ.

На сегодняшний день в стране примерно 30% парка школьных и 90% туристических автобусов перешагнули десятилетний рубеж. При этом такой транспорт продолжает стареть, а перевозчики не спешат его обновлять из-за дороговизны машин. Так, на новый автобус, выпущенный в России, придётся заплатить примерно 13 миллионов рублей, за ТС китайского производства — порядка 9 миллионов рублей.

По подсчётам экспертов, чтобы приобретение нового автобуса окупилось, его надо использовать каждый день без профилактики и поломок в течение как минимум восьми лет. Об этом рассказал глава комиссии по автобусному туризму Российского союза туриндустрии Владимир Рабинков. В итоге в отрасли предложили ввести для малого бизнеса (турфирм) дополнительную финансовую поддержу от государства.

Ранее стало известно о том, что ГИБДД снова займётся техосмотром автобусов. В МВД считают, что возвращение этой функции ГАИ положительно повлияет на безопасность дорожного движения в стране.

По материалам: www.kolesa.ru