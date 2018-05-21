Власти Челябинска намерены убрать ржавые маршрутки с улиц города

Маршрутки со ржавчиной и неисправностями должны исчезнуть с улиц Челябинска, такое поручение глава города Евгений Тефтелев дал на аппаратном совещании в мэрии.

«На городских маршрутах сейчас попадаются ржавые «пазики». Никак по-другому не могу выразиться: вроде они чистенькие, но много ржавчины. Мы сейчас занимаемся безопасностью этого транспорта, если она не обеспечена, то надо снимать этот транспорт с маршрутов ну и соответственно расторгать договоры», — отметил Евгений Тефтелев.

«На сегодня мы имеем лицензию на право проведения технического осмотра, делать это будем на конечных остановках. Если транспорт окажется технически неисправным, будет приниматься решение о его эвакуации. Если такие вещи будут выявляться систематически, то договор с перевозчиком будет расторгаться», — рассказал начальник городского управления транспорта Роман Болотов

Отметим, что некоторые перевозчики уже получили от управления транспорта последние уведомления о необходимости устранить те или иные нарушения. Чаще всего челябинцы жалуются на интервалы движения маршрутных такси.

«Мониторинг работы показывает, что утром и в часы пик транспорт есть на линии, а в отдельные промежутки времени мы его не видим», — добавил Болотов.

При расторжении договора с перевозчиком новый договор будет заключаться уже с другими требованиями. Это переход на автобусы большей вместимости (средний или большой класс) с доступностью для инвалидов, более высокий экологический класс, возможно изменение трассы движения.