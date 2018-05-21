Преображенцы узнали о программе «Миллион деревьев» на очередной встрече главы управы с жителями

Встреча главы управы района Преображенское Елены Ланько с населением прошла в Центральной библиотеке № 70 им. М. А. Шолохова.

Во встрече участвовали глава МО Преображенское Надежда Иноземцева, местные депутаты, заместители главы управы района, представители ЖКХ, МЧС правоохранительных органов и, конечно, общественные советники и жители Преображенского.

Руководитель «Жилищника района Преображенское» Марина Водопьян рассказала, как озеленяется наш район. Сейчас полным ходом идет реализация программы «Миллион деревьев». В конце прошлого месяца на Преображенке высадили пять деревьев и 295 кустарников в одиннадцати дворах. На клумбах нашего района появились новые цветы. Всего рабочие «Жилищника» высадят 267 тысяч однолетников — осенью они сменятся тюльпанами и луковичными.

Марина Водопьян подробно рассказала об итогах месячника благоустройства. Рабочие «Жилищника» убрали газоны, провели санитарную обрезку деревьев и кустарника, отремонтировали подъезды и благоустроили дворы. Комплексное благоустройство в этом году затронет семь дворов по адресам: Преображенская площадь, д. 6; ул. Преображенская, д. 2, корп. 1; Преображенский Вал, д. 24, корп. 2,4; 2-я Пугачевская ул., д. 8, корп. 5; ул. Халтуринская, д. 13; ул. Халтуринская, д. 18; Открытое шоссе, д. 2, корп. 9. Три последних адреса появились в списке благодаря пользователям «Активного гражданина». По этим адресам появятся новые детские и спортивные площадки, новые скамейки и урны, площадки для тихого отдыха, высадят новые цветы и кустарники. Намечен ремонт 162 подъездов.

Участником встречи стал заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по Восточному округу, майор полиции Антон Овчинников . Он рассказал преображенцам о профилактике травматизма на дорогах и сообщил статистику аварий. Она неутешительна — только за май в районе случилось десять ДТП, что в два раза больше, чем за тот же месяц в прошлом году. Докладчик попросил больше сил отдавать воспитанию у юных преображенцев чувства осторожности на дорогах.

После повестки дня жители смогли задать докладчикам вопросы. Все пожелания и замечания взяты на контроль.