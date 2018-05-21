Новый асфальт начали укладывать на улицах Челябинска

Ремонт дорог стартовал в Челябинске, на некоторых улицах уже появился новый асфальт, об этом директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог АО «Южуралмост» Алексей Струговец рассказал на аппаратном совещании в городской администрации.

Покрытие уже заменили на улицах Корабельной и Новоэлеваторной, сейчас дорожники работают на участках улиц Культуры, Бажова и 50-летия ВЛКСМ. В ближайшее время новый асфальт уложат на улицах Мраморной и Морской.

Напомним, этим летом дорожники также планируют продолжить средний ремонт на проспекте Ленина в сторону памятника Курчатову и участках проспекта Победы и Свердловского проспекта. На укладку нового асфальта потратят около 700 миллионов рублей.