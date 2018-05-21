Ещё
Новый асфальт начали укладывать на улицах Челябинска
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый асфальт начали укладывать на улицах Челябинска 

АиФ 21 мая 2018
Фото: АиФ
Ремонт дорог стартовал в Челябинске, на некоторых улицах уже появился новый асфальт, об этом директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог АО «Южуралмост» Алексей Струговец рассказал на аппаратном совещании в городской администрации.
Покрытие уже заменили на улицах Корабельной и Новоэлеваторной, сейчас дорожники работают на участках улиц Культуры, Бажова и 50-летия ВЛКСМ. В ближайшее время новый асфальт уложат на улицах Мраморной и Морской.
Напомним, этим летом дорожники также планируют продолжить средний ремонт на проспекте Ленина в сторону памятника Курчатову и участках проспекта Победы и Свердловского проспекта. На укладку нового асфальта потратят около 700 миллионов рублей.
АиФ: последние новости
Власти Челябинска намерены убрать ржавые маршрутки с улиц города Эльбрус Нигматулин стал участником скандала на челябинском рынке Полуразрушенная стела на въезде в город возмутила жителей Кургана
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Трасса М-4 Дон дорожает
Пьяного гаишника остановила только встречка1
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение