Нижегородский гостехнадзор проведет выездной прием граждан в Ковернинском районе

фото pixabay.comНижегородский гостехнадзор проведет выездной прием граждан в Ковернинском районе22 мая в 9.00 сотрудниками отдела надзора №2 инспекции гостехнадзора Нижегородской области будет проведен выездной прием с использованием мобильного рабочего места на территории Хохломской сельской администрации Ковернинского района.

Как сообщили в инспекции, в ходе приема будет проведен технический осмотр тракторов и прицепов, принадлежащих СПК «Хохлома» и физическим лицам, проживающим в селе Хохлома и близлежащих населенных пунктах. Кроме того, водителям заменят удостоверения тракториста-машиниста, а также напомнят об обязательных требованиях законодательства по обеспечению безопасной эксплуатации самоходных машин и других видов техники в Нижегородской области. По данным гостехнадзора, на территории Хохломской сельской администрации зарегистрировано два сельскохозяйственных предприятия и 125 единиц самоходных машин и прицепов к ним.