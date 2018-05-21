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Унесло течением: в Ростовской области в реке нашли мертвого ребенка
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Унесло течением: в Ростовской области в реке нашли мертвого ребенка 

161.ru 21 мая 2018
Фото: 161.ru
В Семикаракорском районе следователи выясняют обстоятельства трагедии на реке Сал. В ней практически на глазах у компании друзей утонула школьница.
Трагедия произошла накануне днем, 20 мая. Восьмилетняя девочка согласилась на предложение товарищей искупаться в реке. Разрешения у родителей ученица не спросила.
Придя на берег реки Сал, детвора начал нырять с мостика. Наталья (имя изменено. — Прим. ред.) также рискнула нырнуть, но хрупкая девочка не справилась с течением. Ее стало уносить от берега, и ребенок утонул.
— По данному факту проводится проверка. Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев случившегося, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева.
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