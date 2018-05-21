Унесло течением: в Ростовской области в реке нашли мертвого ребенка

В Семикаракорском районе следователи выясняют обстоятельства трагедии на реке Сал. В ней практически на глазах у компании друзей утонула школьница.

Трагедия произошла накануне днем, 20 мая. Восьмилетняя девочка согласилась на предложение товарищей искупаться в реке. Разрешения у родителей ученица не спросила.

Придя на берег реки Сал, детвора начал нырять с мостика. Наталья (имя изменено. — Прим. ред.) также рискнула нырнуть, но хрупкая девочка не справилась с течением. Ее стало уносить от берега, и ребенок утонул.