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На трассе Уфа-аэропорт начался капитальный ремонт дороги
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На трассе Уфа-аэропорт начался капитальный ремонт дороги 

АиФ-Уфа 21 мая 2018
Фото: АиФ-Уфа
На трассе Уфа-аэропорт начался капитальный ремонт участка от проспекта Салавата Юлаева до трассы М5, сообщает пресс-служба мэрии города.
На указанном участке дорожники снимают верхний слой асфальтового покрытия.
Некоторые автовладельцы задают вопрос: «Почему ремонтируют проезжую часть, которая на первый взгляд находится в относительно нормальном состоянии?».
Пресс-служба городской мэрии сообщает, что «дефектовка участка показала начало процесса образования колейности на этом участке», кроме того по ширине дороги имеются многочисленные трещины. Все эти факторы вместе с высокой интенсивностью транспортного потока через короткое время усугубят состояние дороги.
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