На трассе Уфа-аэропорт начался капитальный ремонт дороги

На трассе Уфа-аэропорт начался капитальный ремонт участка от проспекта Салавата Юлаева до трассы М5, сообщает пресс-служба мэрии города.

На указанном участке дорожники снимают верхний слой асфальтового покрытия.

Некоторые автовладельцы задают вопрос: «Почему ремонтируют проезжую часть, которая на первый взгляд находится в относительно нормальном состоянии?».

Пресс-служба городской мэрии сообщает, что «дефектовка участка показала начало процесса образования колейности на этом участке», кроме того по ширине дороги имеются многочисленные трещины. Все эти факторы вместе с высокой интенсивностью транспортного потока через короткое время усугубят состояние дороги.