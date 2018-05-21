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Парковка напротив Энергоуниверситета станет платной
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Парковка напротив Энергоуниверситета станет платной 

Казанский Портал 21 мая 2018
Фото: Казанский Портал
Парковка возле КГЭУ. Фото: e-Kazan.ru  Парковка на Вахитова (напротив Энергоуниверситета, рядом с магазином электроники) станет платной. На въезде на парковку со стороны Вахитова и Яруллина установили шлагбаумы и паркоматы. Правда, автоматы для оплаты пока не работают.
Здесь же, на Вахитова, рядом с Энергоуниверситетом, уже работает платная перехватывающая парковка. Казанцы могут оставить там машины и пересесть на метро, автобус или велосипед. Автомобилисту, оставившему машину, один велосипед в прокат дают бесплатно. Первый час парковки — 30 рублей, три часа — 50 рублей, 8 часов — 100 рублей.
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