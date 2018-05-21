На ЧМ-18 крупногабаритные грузы и автомобили в зоне «Самара Арены» будут исследовать рентгеном

Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК) прибудет в Самару 23 мая для обеспечения безопасности прохождения грузов на стадионе «Самара Арена». Во время Чемпионата мира по футболу все крупногабаритные грузы и автомобили, которые будут направляться в зону стадиона пройдут специальный таможенный контроль. Его работу обеспечит инспекционно-досмотровый комплекс ФТС России, который посредством рентгеновского излучения будут исследовать грузы. По полученному изображению инспектора таможенной службы смогут оперативно выявить запрещенные к ввозу товары. Планируется, что по прибытии в Самару МИДК будет располагаться в районе Ракитовского шоссе. Проверка автотранспорта начнется уже с 25 мая, объекты для досмотра будут определяться сотрудниками правоохранительных органов , отвечающих за обеспечение безопасности проведения Чемпионата мира-2018.