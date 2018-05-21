Cтрельба в Ордынке: один человек пострадал

Тревожные новости появились в социальных сетях об одном из сел Ордынского района — Новопетровском. Пользователи обсуждают выстрелы, прозвучавшие здесь.

Представитель ГУ МВД по Новосибирской области Антон Сурнин рассказал VN.ru «В селе Новопетровское Ордынского района произошел конфликт, в ходе которого один из его участников выстрелил из травматического пистолета. Один человек ранен, на месте ему оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются личность стрелявшего, обстоятельства и причины конфликта. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела».

Это село печально известно еще с прошлого года. Тогда крупнейшее сельхозпредприятие Ордынского района, стоимость которого оценивается в 160 миллионов рублей, оказалось втянуто в войну двух бизнес-cтруктур. Страдали от этого обычные люди, которые не могут получить зарплату, коров некому кормить и доить.

Василий Пронькин. В областном министерстве для изучения этого вопроса подключили юристов и следователей. Конфронтация двух бизнес-структур уже вышла за рамки правового поля, посчитал бывший тогда главой Минсельхоза

— Я попал на эти разборки. Подъезжаю, там лысые ребята на черных джипах. Делим, говорят. Мне жаль участкового, который там был, — рассказал Василий Пронькин. — Власть Ордынского района мертва в этом отношении. Она преследует какие-то меркантильные цели и интересы, которые абсолютно несоизмеримы с желанием сделать добро людям.