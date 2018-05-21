Саратовские чиновники пользуются автомобилями с износом 100%

В управлении делами правительства Саратовской области прокомментировали «ФедералПресс» решение об обновлении автопарка чиновников.

Государственное «Транспортное управление» объявило о закупке 18 автомобилей « Тойота Камри» или их эквивалентов. Из них 10 машин закупаются по средней рыночной цене 1,86 млн рублей и имеют ряд дополнительных удобств.

Глава ведомства Павел Точилкин пояснил, что средний возраст большей части транспортных средств, находящихся на балансе «Транспортного управления», «превышает 10 лет», а сами они имеют «100% износа, в связи с чем их дальнейшее содержание и использование экономически не целесообразно».

Старые автомобили будут списывать и продавать «в порядке, установленном законодательством». Правительство области обеспечивает транспортом не только себя, но и областную думу, счетную палату , уполномоченных по правам человека и ребенка, областной избирком, территориальные органы государственной власти, напомнил Точилкин.

Запрос о целесообразности закупки в правительство направили также активисты ОНФ.

Фото Евгения Трухачева