Ещё
Саратовские чиновники пользуются автомобилями с износом 100%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саратовские чиновники пользуются автомобилями с износом 100% 

РИА «ФедералПресс» 21 мая 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В управлении делами правительства Саратовской области прокомментировали «ФедералПресс» решение об обновлении автопарка чиновников.
Государственное «Транспортное управление» объявило о закупке 18 автомобилей «Тойота Камри» или их эквивалентов. Из них 10 машин закупаются по средней рыночной цене 1,86 млн рублей и имеют ряд дополнительных удобств.
Глава ведомства Павел Точилкин пояснил, что средний возраст большей части транспортных средств, находящихся на балансе «Транспортного управления», «превышает 10 лет», а сами они имеют «100% износа, в связи с чем их дальнейшее содержание и использование экономически не целесообразно».
Старые автомобили будут списывать и продавать «в порядке, установленном законодательством». Правительство области обеспечивает транспортом не только себя, но и областную думу, счетную палату, уполномоченных по правам человека и ребенка, областной избирком, территориальные органы государственной власти, напомнил Точилкин.
Запрос о целесообразности закупки в правительство направили также активисты ОНФ.
Фото Евгения Трухачева
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Власти Ростова планируют отказаться от маршруток На Кубани появится 200 километров платной дороги «СамараАвтоГаз» скорректирует график движения автобусов, следующих до Красной Глинки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Трасса М-4 Дон дорожает
Пьяного гаишника остановила только встречка1
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение