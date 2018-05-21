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В Ленобласти раскрыли «отстойник» для угнанных из Петербурга машин
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В Ленобласти раскрыли «отстойник» для угнанных из Петербурга машин 

Car.ru 21 мая 2018
Фото: Car.ru
Специалисты «Цезарь Сателлит» совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области обнаружили в деревне Кузьмолово гараж, в котором был спрятан угнанный в Петербурге Lexus RX 350.
Как сообщили в компании, внедорожник похитили с парковки торгового центра «Мега Дыбенко» в Кудрово, после чего, предположительно, по кольцевой автодороге перегнали в Кузьмолово. С помощью поискового оборудования удалось установить его местонахождение в одном из гаражных кооперативов — недалеко от железнодорожной станции деревни.
Машина в гараже была накрыта специальной радиозащитной тканью — преступники рассчитывали, что она помешает поисковому блоку, установленному в машине, выйти на связь.
— Кузьмолово часто используется для «отстоя» похищенных автомобилей, буквально в начале года в этом же гаражном комплексе мы нашли угнанный с парковки ТРК «Лето» в Петербурге Lexus ES, — отметил руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. — Похожий характер угонов говорит о том, что их осуществила одна и та же банда. Как правило, после нескольких дней, прошедших с похищения, машины с подставными регистрационными номерами перегоняют в регион сбыта. В данном случае, угонщики даже не успели установить «чужие» номера.
В компании напоминают, что обычно с парковок крупных торговых центров угонщики похищают автомобили с помощью удлинителя штатного ключа. Таким же образом часто совершаются кражи вещей из машин.
Преступники могли заработать на угнанном Lexus RX 350 от 2 до 2,5 млн рублей.
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