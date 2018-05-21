На реке Самаре два рыбака получили обширные удары током

Медики ожогового центра больницы Пирогова борются за жизнь двух мужчин-рыбаков, которых накануне доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у них обширные электротравмы.

— Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое (до 90% ожогов тела), второго — как тяжелое (40% ожогов тела), — сообщили в областном Министерстве здравоохранения

Мужчины рыбачили на реке Самаре 20 мая. По предварительным данным, удар током они получили из-за удочек-телескопичек: скорее всего, мужчины случайно задели ими электрические провода.