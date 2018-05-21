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На реке Самаре два рыбака получили обширные удары током
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На реке Самаре два рыбака получили обширные удары током 

63.ru 21 мая 2018
Фото: 63.ru
Медики ожогового центра больницы Пирогова борются за жизнь двух мужчин-рыбаков, которых накануне доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у них обширные электротравмы.
— Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое (до 90% ожогов тела), второго — как тяжелое (40% ожогов тела), — сообщили в областном Министерстве здравоохранения.
Мужчины рыбачили на реке Самаре 20 мая. По предварительным данным, удар током они получили из-за удочек-телескопичек: скорее всего, мужчины случайно задели ими электрические провода.
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