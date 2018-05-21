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В порту «Кавказ» произошла авария при швартовке теплохода
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В порту «Кавказ» произошла авария при швартовке теплохода 

Новая Кубань 21 мая 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 мая — Новая Кубань. Инцидент произошел 20 мая в 13-55.
Теплоход «Анненков» швартовался к причалу №5 порта «Кавказ». В ходе выполнения маневра он зацепил кормовой частью левого борта привальную тумбу. В результате инцидента кроме конструкции и корпуса судна никто не пострадал.
На данный момент швартовка к причалу №5 запрещена. Тумбу планируют поднять из воды. Эксперты оценивают ущерб, который причинен теплоходу.
Как сообщает seanews.ru, судовладелецем является ООО «Аншип», порт регистрации г. Новороссийск.
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