В порту «Кавказ» произошла авария при швартовке теплохода

Краснодар. 21 мая — Новая Кубань. Инцидент произошел 20 мая в 13-55.

Теплоход «Анненков» швартовался к причалу №5 порта «Кавказ». В ходе выполнения маневра он зацепил кормовой частью левого борта привальную тумбу. В результате инцидента кроме конструкции и корпуса судна никто не пострадал.

На данный момент швартовка к причалу №5 запрещена. Тумбу планируют поднять из воды. Эксперты оценивают ущерб, который причинен теплоходу.

Как сообщает seanews.ru, судовладелецем является ООО «Аншип», порт регистрации г. Новороссийск.