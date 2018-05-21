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В лесу нашли тело 43-летней женщины: её дочь рассказала о причинах смерти
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В лесу нашли тело 43-летней женщины: её дочь рассказала о причинах смерти 

76.ru 21 мая 2018
Фото: 76.ru
Дочка погибшей 43-летней Елены Калач рассказала, что произошло с её мамой. Напомним, тело женщины нашли несколько дней назад в лесу Заволжского района. По словам дочери погибшей женщины, у мамы случился обширный инсульт.
— В декабре маму сбил автобус. Перелом семи рёбер и затылочного сустава. Лечили в стационаре два месяца, выписали. Потом было ухудшение. В прошлый понедельник её осматривали врачи, но не госпитализировали. Во вторник она решила пройтись. На улице случился обширный инсульт, — рассказывает дочка женщины Инга.
За день до исчезновения Елена написала трогательные стихи на своей страничке, как будто бы прощаясь с родными и с Ярославлем.
— Видимо, мама предчувствовала беду, — сказала Инга.
Друзья отзываются о Елене только тёплыми словами.
— Мы все помним Елену как хрупкого, доброго и светлого человечка. Она всегда была сдержанной, слова грубого от неё не слышали, — рассказала её школьная подруга Наталья Галкина.
По факту обнаружения тела женщины следователи проводят проверку.
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