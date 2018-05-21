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Клубничный секретик: теперь ягоды на землю не ложатся
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Клубничный секретик: теперь ягоды на землю не ложатся 

7dach.ru 21 мая 2018
Фото: 7dach.ru
Ни для кого не секрет, что, когда ягоды клубники наливаются, да еще их на одном цветоносе много, они моментально ложатся на землю. Как избежать этого? Конечно, продаются специальные подставки, но они недешевые, да и диаметр у них стандартный, а кусты-то «нестандартные».
Давайте сделаем такие подставки своими руками — они надежны, и диаметр можно варьировать под конкретный куст. Кустики начинают подрастать, зацветать и плодоносить, и мы начинаем постепенно помогать им не падать на землю.
Сегодня несколько кустиков «поддержали»
Что представляют собой наши подставки? Сделаны они из электрического провода в изоляции диаметром 6 мм.
6 мм — это диаметр без изоляции
Вот так выглядят подставки до сгибания — длина каждого «колена» 35 см. Когда снимаем их с кустов, разгибаем, поэтому они и хранятся в таком виде.
Сейчас будем делать из них подставки
Как только видим, что пора поддерживать кусты, сгибаем их в зависимости от необходимого диаметра и подставляем. В процессе развития куста диаметр поддерживающего круга можно увеличивать.
Подставки подготовлены
Подставка крупным планом
Кустики надежно поддержаны.
Уже цветет
А этот только собирается
Вот такой незамысловатый, экономичный, а главное, «гибкий» способ поддержки кустов клубники в период плодоношения.
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