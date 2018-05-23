ТагАЗ Aquila начали выпускать во Франции

Разработанный еще в 2011 году, обсуждаемый лифтбек ТагАЗ Aquila выпустили в РФ опытной партией из десяти экземпляров. Тогда из-за финансовых проблем автопроект закрыли.

Однако в 2016 году появилась информация, что производством таких машин возможно займутся во Франции. И вот благодаря автокомпании MPM Motors, некогда забытый автопроект оживает.

Правда у автомодели изменилось имя. Теперь это MPM PS 160. Автомодель собирают на украинском шасси, силовая часть от японских автомобилестроителей Mitsubishi , сборка и покраска производится недалеко от столицы Франции Парижа.

На сегодняшний день на авторынке Европы уже реализовано 350 единиц обсуждаемой автомодели. Разрешенный предел выпуска — 1000 экземпляров в год.

Однако автокомпания добивается разрешительных документов на безлимитное производство автомоделей данной линейки.

Реализацией озаботилась компания, автосалоны которой размещены во Франции, ФРГ, Швейцарии, Алжире и Чехии. Стоимость автоновинки заявлена в 9900 евро.