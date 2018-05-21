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Власти Москвы ответили на претензию ОНФ по установке новых камер на дорогах
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Власти Москвы ответили на претензию ОНФ по установке новых камер на дорогах 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Адреса новых камер, установленных на дорогах Москвы, передаются в навигационные системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП) в ответ на претензию Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Ранее сообщалось, что ОНФ намерен обратиться в прокуратуру Москвы после того, как в городе установили новые камеры на дорогах, не предупредив об этом москвичей. По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Москве, депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, новые камеры появились в столице неожиданно, без предупреждения, об их установке москвичи узнали уже постфактум, когда получили постановления о штрафах.
"Все адреса согласованы с УГИБДД по Москве — без их согласия ни одна камера в городе не устанавливается. Добавим, все адреса при необходимости передаются во все навигационные системы города", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в местах, где установлены камеры, схема дорожного движения не менялась и знакома большинству автомобилистов.
"Мы получаем большое количество обращений, где говорится, что на этих участках часто нарушают правила дорожного движения нелегальные таксисты. Кроме того, некоторые горожане нагло бросают там свои машины, мешая другим автомобилистам проезжать эти участки", — подчеркнули в АМПП.
Как добавили в пресс-службе, работу новых камер не почувствуют те автомобилисты, кто не нарушает правила дорожного движения — для них движение только улучшится.
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