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«Зацеперы» из Покрова прокатились до Петушков
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«Зацеперы» из Покрова прокатились до Петушков 

ТВ-МИГ 21 мая 2018
Фото и видео из группы «Сплетни / г. Покров» соцсети «Вконтакте»
Во Владимирской области опять напомнили о себе «зацеперы» — так называют людей, которые рискуя жизнью, катаются на общественной транспорте, прицепившись к нему.
В социальной сети «Вконтакте» жители города Покров выложили видео, на котором видно, как к электричке «Москва-Петушки» на вокзале прицепляются к последнему вагону трое подростков. Как сообщают очевидцы, они проехали почти 20 километров и отцепились от поезда только на вокзале города Петушки.
Отметим, что подростки подвергали свою жизнь крайней опасности. Каждый год в Подмосковье происходят трагедии с «зацеперами»:
2014 год — юный «зацепер» погиб от удара током на станции «Моссельмаш»;
2015 год — «зацепер» погиб от удара током на станции «Лось» в Москве;
2016 год — «зацепер» погиб на станции «Марк»;
9 апреля 2018 года — «зацепер» свалился с крыши поезда «Ласточка» «Москва-Тверь» и разбился насмерть.
Опубликованное видео вызвало целую дискуссию в социальных сетях. Конечно, покровчане не одобряют действия подростков.
Александра Иванова: «Как я всегда боюсь этого. Электрички такое место опасное… Что с их инстинктом самосохранения? Ну этот инстинкт же всегда работает. Что с этими детьми? Смотреть невозможно — кровь стынет».
Евгений Барышников: «Зацепились за смерть».
Любовь Фокина: «Вот так вот машинисты и седеют. А всё потому, что у великовозрастных засранцев нет мозгов и чувства самосохранения».
Татьяна Николаева: «Видимо, дети так на учебу ездят. Деньги экономят».
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