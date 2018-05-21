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В Запретной мечети Мекки при обрушении крана пострадал один человек
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В Запретной мечети Мекки при обрушении крана пострадал один человек 

Newsru.com 21 мая 2018
Фото: Newsru.com
В Запретной мечети Мекки рухнул передвижной подъемный кран, пострадал крановщик. Несчастный случай напомнил о трагедии 2015 года, когда при подобных обстоятельствах
погибли 111 человек
Кран упал в ходе строительных работ, рабочий получил легкие травмы, сообщает
NEWSru_Israel. Причиной произошедшего стала перегрузка крана, мечеть ущерба не получила.
Как сообщают власти Мекки, кран рухнул на стройплощадке, а не в зоне, доступной для паломников и верующих.
Строительные работы связаны с расширением Запретной мечети, чтобы она могла вместить как можно больше правоверных.
В трагедии, произошедшей 11 сентября 2015 года, когда крышу мечети проломил рухнувший на нее огромный строительный кран, погибли 111 человек. Ранены тогда были более 240 человек. Причиной обрушения крана стали сильный порывистый ветер и дождь. Большинство жертв составили паломники, которые прибыли в город, чтобы поклониться святым местам ислама.
На скамье подсудимых оказались 14 сотрудников строительной компании, проводившей работы. Однако суд признал их невиновными, а падение крана — результатом стихийного бедствия.
Запретная мечеть Аль-Харам считается крупнейшей мечетью в мире. В ее внутреннем дворе находится главная святыня ислама — Кааба. Каждый год к священному для мусульман месту совершается паломничество.
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