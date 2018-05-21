Решена проблема тесноты в самолете

Британское дизайнерское агентство PearsonLloyd придумало, как организовать пространство в самолете таким образом, чтобы пассажирам не было тесно, и пролет прошел для них комфортно. Об этом сообщает The Sun.

Для этого дизайнеры разработали новые сиденья, которые имеют специальный узкий хребтовый каркас, соединяющий части кресла сзади посередине. Это позволит пассажирам опереться коленями на мягкие края сиденья по обе стороны от каркаса.

«Новый «центральных хребет» будет содержать компактные столики для подносов и прочие вещи, которые нужны пассажирам, чтобы проще выходить во время взлета и посадки или просто расслабиться», — рассказал сотрудник агентства PearsonLloyd Люк Пирсон.

Также, сиденья были спроектированы так, чтобы путешественники могли отодвигать спинку кресла, не создавая дискомфорт сидящему сзади пассажиру.

Новые кресла представили на выставке Aircraft Interiors EXPO 2018 в Гамбурге.

В апреле стало известно, что российский лоукостер «Победа» планирует оснастить салоны новых самолетов стоячими местами, если их сертифицируют и признают безопасными. Представители авиалиний рассказали, что рассматривают все возможные варианты повышения эффективности компании и увеличения количества дешевых билетов.