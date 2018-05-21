Ещё
В аэропорту Сургута пьяный пассажир отомстил за недопуск на рейс
Далее:
Читайте также:
Ещё

В аэропорту Сургута пьяный пассажир отомстил за недопуск на рейс 

Уральский меридиан 21 мая 2018
Фото: Уральский меридиан
В Сургуте, ранним утром, 17 мая 2018 года, пьяный пассажир решил внести немножечко «экшена» в размеренную атмосферу аэровокзала. Мужчина в неадекватном состоянии начал громить имущество аэропорта, аккомпанируя себе нецензурной бранью. Сначала дебошир отыгрался на музейных экспонатах.
«В музейной зоне аэропорта, расположенной в отдаление от залов ожидания, под лестницей. Мужчина сорвал несколько баннеров, повредил экспонат в виде корабля и бубен шамана», — рассказали корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Управление на транспорте МВД России по УрФО.
Затем неугомонный пассажир попытался проникнуть в международный сектор, но не смог сладить со стеклянной дверью. В отместку раздосадованный борец с неодушевлёнными предметами разбил неприступную дверь металлической скамейкой. На этот раз свидетелей оказалось много, ведь произошло это в людном месте. Сотрудники аэропорта сразу же призвали на помощь транспортных полицейских. Служители порядка прибыли на место и увели хулигана в дежурную часть.
В отделе транспортники выяснили, что 39-летний нарушитель работает в Сургуте вахтовым методом. Сам он проживает в стране ближнего зарубежья. В этот день мигрант должен был вылететь на родину, но из-за сильного алкогольного опьянения его на рейс не пустили. Отказ разозлил несостоявшегося пассажира. Поэтому он выместил своё недовольство на имуществе аэропорта. Под словесную раздачу попали невольные очевидцы его подвигов.
«Сейчас в отношении нарушителя составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», — уточники корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Управление на транспорте МВД России по УрФО.
Источник фотографии: ptzgovorit.ru
Уральский меридиан: последние новости
Тело пожилого тюменца нашли на остановке Из-за коммунальной аварии тысячи курганцев и предприятия без воды Олег Кобяков: зауральцы, вырываясь из нищеты, верят только Путину
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Трасса М-4 Дон дорожает
Пьяного гаишника остановила только встречка1
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение