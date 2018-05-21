В аэропорту Сургута пьяный пассажир отомстил за недопуск на рейс

В Сургуте, ранним утром, 17 мая 2018 года, пьяный пассажир решил внести немножечко «экшена» в размеренную атмосферу аэровокзала. Мужчина в неадекватном состоянии начал громить имущество аэропорта, аккомпанируя себе нецензурной бранью. Сначала дебошир отыгрался на музейных экспонатах.

«В музейной зоне аэропорта, расположенной в отдаление от залов ожидания, под лестницей. Мужчина сорвал несколько баннеров, повредил экспонат в виде корабля и бубен шамана», — рассказали корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Управление на транспорте МВД России по УрФО.

Затем неугомонный пассажир попытался проникнуть в международный сектор, но не смог сладить со стеклянной дверью. В отместку раздосадованный борец с неодушевлёнными предметами разбил неприступную дверь металлической скамейкой. На этот раз свидетелей оказалось много, ведь произошло это в людном месте. Сотрудники аэропорта сразу же призвали на помощь транспортных полицейских. Служители порядка прибыли на место и увели хулигана в дежурную часть.

В отделе транспортники выяснили, что 39-летний нарушитель работает в Сургуте вахтовым методом. Сам он проживает в стране ближнего зарубежья. В этот день мигрант должен был вылететь на родину, но из-за сильного алкогольного опьянения его на рейс не пустили. Отказ разозлил несостоявшегося пассажира. Поэтому он выместил своё недовольство на имуществе аэропорта. Под словесную раздачу попали невольные очевидцы его подвигов.

«Сейчас в отношении нарушителя составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», — уточники корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Управление на транспорте МВД России по УрФО.