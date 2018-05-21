Новые дорожные камеры вызвали волну негодования 

Камеры появились на Новом Арбате, Цветном бульваре, Кутузовском проспекте и других столичных улицах. Как сообщал «Авторамблер», они фиксируют остановку и штрафуют водителей на 3 тыс. рублей. В соцсетях автомобилисты предупреждают, что камеры «бдят 24/7», имеют круговой обзор на 35 метров и выписывают штраф даже за 10-секундную остановку в зоне действия запрещающего знака. Более того, они мониторят машины на платной парковке с 15-минутным интервалом, проверяя оплату.
Новыми комплексами заинтересовался региональный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ). Общественники усомнились в законности устройств — они намерены направить в прокуратуру письмо с просьбой оценить появление таких камер в городе. В частности, ОНФ возмутило то, что москвичей не предупредили о нововведениях и адресах установки новых камер.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков также задал вопрос о том, «по какому праву АМПП, не информируя граждан, внедряет нововведения, которые делают из водителей нарушителей». «Камера срабатывает моментально, как только человек остановился. Технике все равно, по какой причине совершена остановка», — отметил парламентарий. По его мнению, нововведения «идут вразрез с существующими правилами дорожного движения, которые в обязательном порядке предусматривают техническую и аварийную остановку». «С новыми камерами у водителя нет ни прав, ни выбора, ни регламента для экстренной остановки», — заключил Лысаков.
Фото: РИА «Новости» / Евгения Новоженина