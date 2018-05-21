Новые дорожные камеры вызвали волну негодования

Камеры появились на Новом Арбате, Цветном бульваре, Кутузовском проспекте и других столичных улицах. Как сообщал «Авторамблер», они фиксируют остановку и штрафуют водителей на 3 тыс. рублей. В соцсетях автомобилисты предупреждают, что камеры «бдят 24/7», имеют круговой обзор на 35 метров и выписывают штраф даже за 10-секундную остановку в зоне действия запрещающего знака. Более того, они мониторят машины на платной парковке с 15-минутным интервалом, проверяя оплату.

Новыми комплексами заинтересовался региональный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ). Общественники усомнились в законности устройств — они намерены направить в прокуратуру письмо с просьбой оценить появление таких камер в городе. В частности, ОНФ возмутило то, что москвичей не предупредили о нововведениях и адресах установки новых камер.