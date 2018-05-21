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Уснувшему на лавочке в Москве мужчине прошили стопы строительным степлером
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Уснувшему на лавочке в Москве мужчине прошили стопы строительным степлером 

Агентство «Москва» 21 мая 2018
Полиция разбирается в обстоятельствах, при которых у мужчины в Южном Медведково в обеих ступнях оказались скобы от строительного степлера, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Поздним вечером 19 мая в одну из столичных больниц доставили 58-летнего москвича с инородными телами в обеих ступнях. При осмотре врачи выяснили, что в ногах пациента застряли скобы от строительного степлера.
«Сам мужчина пояснил, что, будучи нетрезвым, гулял в сквере в проезде Дежнева. Почувствовав усталость, он снял ботинки и задремал на лавочке, после чего кто-то проколол ему ступни степлером. В момент экзекуции пострадавший продолжал спать. Скобы обнаружил, лишь когда проснулся и начал собираться домой», — сказал источник.
Пациент отказался писать заявление в полицию. Тем не менее в МВД организовали проверку и выясняют обстоятельства случившегося.
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