Родных пропавшего концертмейстера «Улыбки» не пустили с ориентировками в трамваи и автобусы

Родственники пропавшего концертмейстера ансамбля «Улыбка» Марты Серебряковой продолжают патрулировать улицы и вместе с волонтерами искать женщину по всему Волгограду. По словам горожан, поиски всерьез усложняют запреты на расклейку ориентировок в общественном транспорте.

— После того, как маму видели в магазине на остановке «Раздольная», мы больше не получали никаких звонков и не находили хоть мало-мальских зацепок, — рассказывает дочка 61-летней Марты Серебряковой Мария. — Мы развезли ориентировки по храмам и монастырям Волгоградской области. Каждый день патрулируем район — если честно, уже не знаем, где искать. К сожалению, нам не разрешают вешать ориентировки в автобусах или трамваях. Все ссылаются на руководство, предлагают обратиться в администрацию города. Лишь некоторые кондукторы из чувства жалости вешают в салонах фотографии мамы. Получается, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Волонтеры тем временем отрабатывают все версии исчезновения Марты Серебряковой — добровольцы уверены, что далеко уехать без денег и документов пенсионерка не могла.

— Мы расклеиваем ориентировки по всему городу — фотографии пропавшей 61-летней женщины уже висят и на Спартановке, и в южных районах, — прокомментировала руководитель организации «ВолгоСпас — Поиск пропавших детей» Лариса Селянинова. — Пока все, что надо, мы просмотрели.

В МУП «Метроэлектротранс» добавили, что для размещения ориентировок в трамваях волгоградцам нужно написать заявление и приложить к нему фотографию ориентировки.

— Такие же заявления пишет и налоговая инспекция , и полиция, — уточнили в пресс-службе МУП «Метроэлетротранс». — Поймите, что пустить всех в депо и разрешить вешать свои листовки, мы не можем.

Марта Серебрякова пропала 11 мая. Бывший концертмейстер ансамбля «Улыбка» ушла на утреннюю прогулку, забыв дома документы и деньги. Родственники 61-летней женщины обошли все храмы города, заглянули на источник, на котором закалялась пропавшая волгоградка. Через несколько дней с дочерью Марты Серебряковой связалась продавец магазина на остановке Раздольная. По словам женщины, пенсионерка заглянула к ней за покупками и ушла в неизвестном направлении.