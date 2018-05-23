В Дубне отремонтируют 70% дорог до конца года

70% дорог планируется отремонтировать в Дубне в 2018 году, сообщил глава наукограда Максим Данилов в ходе отчета об итогах работы в 2017 году и планах на 2018 год.

Он отметил, что в прошлом году удалось кардинально изменить ситуацию с дорогами в наукограде. Было принято беспрецедентное решение о софинансировании: 95% на 5%.

«Мы отремонтировали более 357 тысяч квадратных метров полотна, что составило 48% от общего числа дорог. В этом году программа продолжится», — сказал он.

В 2018 году планируется внедрение в Дубне технологий «умного города». Контракт на разработку системы контроля качества работ подрядчика на дорогах был заключен в прошлом году. При администрации города создана рабочая группа по внедрению технологий «умного города».

На портале приоритетного проекта минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды» опубликован список из 21 города, которые станут пилотными для внедрения технологий «умного города». Дубна — единственный город Подмосковья в этом списке.

Строящийся в Дубне мост через Волгу соединит две части города, разделенные рекой, уже в конце лета, и тем самым ликвидирует разобщенность территорий и значительно улучшит транспортную ситуацию.