«Нелегалов в общественном транспорте нужно искоренять»

«Я крайне отрицательно отношусь к нелегалам и крайне положительно отношусь к намерениям их искоренить. Давно в разных сферах занимаюсь различными вопросами в разных отраслях бизнеса. Любой контрафакт по определению плох.

С одной стороны, нелегалов никто не контролирует, никто не понимает какого качества товар или услуга предоставляется. Например, водитель с похмелья садится за руль, так как нет системы контроля, или, в нефтепродукт подмешиваются дешевые химвещества, позволяющие увеличить октановое число. Но они при этом крайне вредны для здоровья окружающих. С другой стороны, страдает добросовестный участник рынка. Рядом с ним появляется конкурент, который играет по более выгодным правилам. Он не платит налоги, лишен необходимости следовать нормам, техрегламентам.

Могу привести пример. Мы вместе с прежним главой департамента дорог и транспорта Перми Ильей Денисовым вводили новую маршрутную сеть. Микрорайон Парковый максимально освободили от автобусов. Оставляли троллейбусы и их усиливали. Нарастили количество троллейбусов на Парковом, сократили интервалы их ожидания, провели другие организационные мероприятия.

У нас выручка на троллейбусах выросла в разы, в 2-3 раза. Но такая ситуация продлилась две недели. Но после этого туда пришли нелегальные автоперевозчики, которые дублировали троллейбусные маршруты. Все вернулось на круги своя.

Мы в свое время тоже прилагали серьезные усилия для борьбы с нелегальными перевозчиками. Чтобы их победить, нужно соединить усилия нескольких ведомств. Департамента дорог и транспорта, прокуратуры ГИБДД , управления государственного автодорожного надзора и ряда других. Очень надеюсь, что новое руководство сумеет эти органы сорганизовать, отмобилизовать и достичь результата.

Идея концессии тоже не нова. Наблюдал за этой историей из СМИ. Замечу, что несколько лет администрация Перми, гордума и сотрудники „Пермгорэлектротранса“ занимались спасением этого муниципального предприятия, которое находилось в предбанкротном состоянии. И преуспели: в начале года мэрия выпустила релиз о том, что ПГЭТ вышел по итогам года на безубыточность. Странно после этого слышать, приходят какие-то люди из других регионов и предлагают, по сути, зарабатывать на электротранспорте Перми.

В чем суть концессии: концессионер за счет своих средств развивает общественный транспорт. Однако отмечу, что и городские и краевые власти сегодня активно участвуют в развитии „Пермгорэлектротранса“, его инфраструктуры. В прошлом году реконструировали Северную дамбу и трамвайные пути на ней, тяжелый и капиталоемкий объект, который долго не ремонтировали. До этого был проведен ремонт улицы Горького, еще раньше были проведен ремонт ул. Героев Хасана с прокладкой новых рельс. Сейчас есть в планах капитальный ремонт с прокладкой новых рельс по ул. Революции. Так, что без каких-либо представленных цифр говорить о заключении концессии, на мой взгляд, преждевременно».

Фото: пресс-служба администрации Перми