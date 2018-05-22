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Обгоняют машины, колесят по тротуарам: тест-игра для тюменских велосипедистов на знание ПДД
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Обгоняют машины, колесят по тротуарам: тест-игра для тюменских велосипедистов на знание ПДД 

72.ru 4 часа назад
Фото: 72.ru
С наступлением заветного весеннего тепла тысячи тюменцев вновь пересели на велосипеды, мопеды и мотоциклы. Едут, радуются жизни, но не всегда внимательно смотрят по сторонам, из-за чего иногда становятся участниками аварий. Чтобы не получалось вот так, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил тестировать велосипедистов на знание ПДД и регистрировать их через портал «Госуслуги». Ну, а мы пока предлагаем вам пройти тест-игру. С её помощью узнаете, что можно и чего нельзя делать владельцам двухколёсного транспорта на дорогах любимого города.
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