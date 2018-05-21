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Итальянец сделает из 15-тонного блока мрамора копию Fiat 500
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Итальянец сделает из 15-тонного блока мрамора копию Fiat 500 

Motor.ru 21 мая 2018
Фото: Motor.ru
Туринский скульптор Назарено Биондо работает над созданием полноразмерной копии ситикара Fiat 500 из 15-тонного блока белого мрамора. Свою работу он хочет посвятить критике перепотребления и обществу, в котором товары теряют собственную значимость.
Используя только циркулярную пилу, Биондо планирует завершить скульптуру через несколько месяцев. После этого, «машину» можно будет сразу отправить на свалку, потому что она «есть отражение консьюмеризма, отходов современного общества».
Ранее Биондо сделал из мрамора другой транспортный символ Италии — мотороллер Vespa. Помимо этого, среди его работ есть различные абстрактные скульптуры и масштабные мраморные «копии» повседневных вещей.
Ранее шведская компания Playsam в сотрудничестве с Maserati представила коллекцию деревянных машинок, посвященную легендарным моделям итальянской марки. Среди них есть кроссовер Levante и концептуальное купе Alfieri.
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