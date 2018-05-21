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Работу фельдшеров в поликлиниках Ростова продлят во время ЧМ
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Работу фельдшеров в поликлиниках Ростова продлят во время ЧМ 

161.ru 21 мая 2018
Фото: 161.ru
Неотложная помощь в поликлиниках будет работать до полуночи во время чемпионата мира по футболу. Об этом корреспонденту 161.ru рассказала начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая.
— Работу кабинетов неотложной помощи в наших поликлиниках будут продлевать до 12 часов ночи. Сейчас они работают до 8 вечера. Такая мера нужна, чтобы снизить нагрузку на скорую помощь, потому что часть машин уйдет на обслуживание стадиона, — сообщила Левицкая.
По ее словам, работу кабинетов неотложной помощи в поликлиниках продлевают, когда количество вызовов в сутки достигает числа 1300-1400 при среднесуточном 1100 вызовов.
— Подобные меры принимаются и зимой во время пика ОРВИ, — добавила Левицкая.
Ранее сообщалось, что для работы на ЧМ было закуплено 40 автомобилей скорой помощи. По данным Минздрава Ростовской области, оказывать медпомощь болельщикам будут 18 бригад скорой.
Мы также писали о том, что на период чемпионата мира запретят въезд в город пассажирским автобусам. ЧМ в России пройдет с 14 июня по 15 июля.
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