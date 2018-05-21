Запрет на движение грузовиков в Самаре: где планируется расположить КПП

С 14 июня в Самарской области вводится ограничение на въезд в регион грузовиков, имеющих максимальную массу более 3,5 тонны. Запрет будет действовать до 17 июля и связан с проведением матчей чемпионата мира по футболу.

— В 63-й регион нельзя будет въехать с 6:00 до 24:00 по местному времени. Речь идет о подъездах от федеральной дороги М-5 «Урал» к Самаре (с 10 по 12 км) и Оренбургу (с 10 по 17 км), а также на трассе А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном (с 8 по 14 км), — рассказали в «Поволжуправдоре».

Вместе с тем в областном Минтрансе подготовили проект карты-схемы размещения контрольно-пропускных пунктов на территории Самары, который будет прилагаться к соответствующему приказу ведомства Ивана Пивкина

пересечение улиц Народной — Осетинской;

пересечение Кряжского шоссе — Уральской;

пересечение улиц Шоссейной — Народной;

пересечение Южного шоссе — Уральской;

на выезде из города после Кировского моста;

пересечение Чекистов — Аэропортовского шоссе;

магистраль Центральная рядом с поселком Петра Дубрава;

пересечение Московского шоссе (19 км) — Банной;

трасса М-5 у поворота на Старосемейкино;

Красноглинское шоссе на мосту через реку Сок.

Мы собрали все точки на интерактивной карте для удобства.

Сейчас сам приказ находится на стадии согласования. Какие формулировки будут в нем фигурировать, доподлинно станет известно после того, как его подпишет Иван Пивкин.

Основные положения этого документа стали достоянием общественности во время его обсуждения в стенах Самарской губернской думы и с ГИБДД

Планируется, что с начала июня с 6:00 до 24:00 грузовики массой более 3,5 тонны не смогут въезжать на территорию Самары. Стоянки для них организуют на заправках. В город грузовики смогут въезжать только ночью. Соответственно, доставлять товары в магазины и отгружать продукцию с предприятий также должны в это время. Региональный запрет будет действовать до 14 июня этого года. Затем в Самаре в силу вступят аналогичные ограничения, но уже в рамках федерального законодательства.

Окончательно все препоны будут сняты после окончания матчей чемпионата мира в России.