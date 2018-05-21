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Запрет на движение грузовиков в Самаре: где планируется расположить КПП
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Запрет на движение грузовиков в Самаре: где планируется расположить КПП 

63.ru 21 мая 2018
Фото: 63.ru
С 14 июня в Самарской области вводится ограничение на въезд в регион грузовиков, имеющих максимальную массу более 3,5 тонны. Запрет будет действовать до 17 июля и связан с проведением матчей чемпионата мира по футболу.
— В 63-й регион нельзя будет въехать с 6:00 до 24:00 по местному времени. Речь идет о подъездах от федеральной дороги М-5 «Урал» к Самаре (с 10 по 12 км) и Оренбургу (с 10 по 17 км), а также на трассе А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном (с 8 по 14 км), — рассказали в «Поволжуправдоре».
Вместе с тем в областном Минтрансе подготовили проект карты-схемы размещения контрольно-пропускных пунктов на территории Самары, который будет прилагаться к соответствующему приказу ведомства Ивана Пивкина:
пересечение улиц Народной — Осетинской;
пересечение Кряжского шоссе — Уральской;
пересечение улиц Шоссейной — Народной;
пересечение Южного шоссе — Уральской;
на выезде из города после Кировского моста;
пересечение Чекистов — Аэропортовского шоссе;
магистраль Центральная рядом с поселком Петра Дубрава;
пересечение Московского шоссе (19 км) — Банной;
трасса М-5 у поворота на Старосемейкино;
Красноглинское шоссе на мосту через реку Сок.
Мы собрали все точки на интерактивной карте для удобства.
Сейчас сам приказ находится на стадии согласования. Какие формулировки будут в нем фигурировать, доподлинно станет известно после того, как его подпишет Иван Пивкин.
Основные положения этого документа стали достоянием общественности во время его обсуждения в стенах Самарской губернской думы и с ГИБДД.
Планируется, что с начала июня с 6:00 до 24:00 грузовики массой более 3,5 тонны не смогут въезжать на территорию Самары. Стоянки для них организуют на заправках. В город грузовики смогут въезжать только ночью. Соответственно, доставлять товары в магазины и отгружать продукцию с предприятий также должны в это время. Региональный запрет будет действовать до 14 июня этого года. Затем в Самаре в силу вступят аналогичные ограничения, но уже в рамках федерального законодательства.
Окончательно все препоны будут сняты после окончания матчей чемпионата мира в России.
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