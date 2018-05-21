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В Ноябрьске главврач «ЦГБ» опроверг слухи о массовых сокращениях
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В Ноябрьске главврач «ЦГБ» опроверг слухи о массовых сокращениях 

Уральский меридиан 21 мая 2018
Фото: Уральский меридиан
18 мая 2018 года в информационном пространстве Ноябрьска озвучили новость о грядущей реорганизации «Центральной городской больницы». Слухам о грядущей перестройки единственного больничного комплекса в городе уже несколько месяцев. Медицинский персонал периодический перешептывался о том, что главный врач Олег Шалаев планирует закрыть отделение дневного пребывания пациентов и физиотерапевтическое отделении. По словам медработников, эти отделения просто объединят с другими, но часть персонала останется без работы. Достоверность этой информации под вопросом.
Главный врач «НЦГБ» заверил журналистов, что сотрудники от реорганизации не пострадают
Главный врач «ЦГБ» Олег Шалаев в интервью «Ноябрьск24» подтвердил, что реогранизация будет. Но как именно пока не озвучил. Единственное он успокоил своих сотрудников тем, что сокращения не будет. Все кто работают, продолжат и после реорганизации.
Некоторые подчинённый главы «ЦГБ» не доверяют словам работодателя. В конфиденциальной беседе с корреспондентом ИА «Уральский меридиан» сотрудник больницы предположил, что работников просто заставят уволится по собственному желанию или отправят в бессрочный отпуск.
ГБУЗ «Ноябрьская центральная городская больница» — самое крупное лечебно-профилактическое учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа обслуживающее 110 тысяч население города Ноябрьска. В комплекс Ноябрьской ЦГБ входят 850 многопрофильных стационарных коек, детская и взрослая поликлиническая служба на 1800 посещений за смену, женская консультация. За день они способны принять до 2,5 тысяч человек. В городской больнице работают около 3 тыс. сотрудников: 388 врачей, 1037 медицинских сестер и 609 младших медицинских
Источник фотографий: infosib.com.ru, vesti-yamal.ru  Примечание: Редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени, за исключением случая, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом. (Закон о СМИ ст. 41. п.2)
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