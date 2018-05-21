На территории Кировской области начались ремонтные работы на федеральной трассе «Вятка»

В этом году Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» планирует привести в нормативное состояние порядка 46 км, сообщает bnkirov.ru.

Участки общей площадью 22,5 км в Мурашинском и Яранском районах будут отремонтированы капитально.

Около деревни Даниловка (Мурашинский район) обновят дорожную «одежду», укрепят обочины, отремонтируют остановочный комплекс и водопропускные трубы, установят дорожные знаки и сигнальные столбики, заменят барьерное ограждение и нанесут дорожную разметку.

Рядом с селом Ныр (Тужинский район) и деревней Кардаковы (Котельничский район) будет выполнено фрезерование покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоя, укреплены обочины, отремонтированы остановочная и посадочная площадки.

Работы на всех объектах завершат в конце октября. На время их проведения введены ограничение скоростного режима, организация движения по одной полосе и регулировка потоков в ручном режиме. В местах ремонта водопропускных труб организуют движение по временным объездным дорогам.

Фото — yarreg.ru