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В Пензе «шутники» закрашивают дорожные знаки ограничения скорости
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В Пензе «шутники» закрашивают дорожные знаки ограничения скорости 

PNZdrive 21 мая 2018
Фото: PNZdrive
Жители Пензы в соцсетях сообщают о том, что кто-то из горожан занимается закрашиванием знаков ограничения скорости. Кто это делает и с какой целью — интересует многих.
«Стал часто замечать закрашенные знаки ограничения скорости. Кто и для чего, как думаете? В какой срок дорожники должны исправлять?» —создал пост в группе «Типичная Пенза» в соцсети один из пензенцев.
Последствия такого баловства встанут в копеечку тем водителям, которые не увидели правильный знак и превысили скоростной режим. Вероятнее всего, что камеры УГИБДД зафиксировали нарушение, и теперь владельцам авто придется оплачивать штрафы.
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