В Пензе «шутники» закрашивают дорожные знаки ограничения скорости

Жители Пензы в соцсетях сообщают о том, что кто-то из горожан занимается закрашиванием знаков ограничения скорости. Кто это делает и с какой целью — интересует многих.

«Стал часто замечать закрашенные знаки ограничения скорости. Кто и для чего, как думаете? В какой срок дорожники должны исправлять?» —создал пост в группе «Типичная Пенза» в соцсети один из пензенцев.