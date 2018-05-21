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В Саратове проводится ремонт на 11 участках автомобильных дорог
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В Саратове проводится ремонт на 11 участках автомобильных дорог 

АиФ 21 мая 2018
Фото: АиФ
В Саратове продолжается ремонт 11 участков автомобильных дорог общего пользования, работы проводятся с учетом графика коммунальщиков по замене трубопроводной сети, сообщает сайт мэрии.
По состоянии на 21 мая,
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