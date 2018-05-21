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Семья найденного в воронежской больнице дедушки решила не забирать его домой
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Семья найденного в воронежской больнице дедушки решила не забирать его домой 

Вести Воронеж 23 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Пенсионера перевели в психоневрологическую больницу. Истории со счастливым финалом не получилось — хотя всё к тому шло. Родные 86-летнего Владимира Белякова, найденного в воронежской больнице, не стали забирать его домой. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье». По словам добровольцев, причину такого странного поступка родственники не озвучили. — Мы сделали всё, что в наших силах: помогли найти родственников, предложили отвезти его домой. Увы, отдать дедушку могут только родне. Но и стоит ли его везти к таким родственникам, я не знаю, — рассказали в отряде. Сначала 86-летний Владимир Беляков, страдающий проблемами с памятью, находился в медучреждении на 45 Стрелковой дивизии, затем его доставили в БСМП. Сейчас, по информации волонтёров, его перевели в психоневрологическую больницу в Тенистом. Как дедушка из Тамбова оказался в Воронеже, пока не ясно. Известно, что он уехал из дома в Тамбове в гости к родственникам в Белгородскую область, но как оказался в Воронеже — не помнит. В больницу его доставили медики скорой, ранее рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» волонтёры. Екатерина Трещикова
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