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Тренер топового фитнес-клуба арестован за употребление наркотических средств в Сочи
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Тренер топового фитнес-клуба арестован за употребление наркотических средств в Сочи 

Новая Кубань 23 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 мая — Новая Кубань. Странные события разворачивались вчера в Хостинском районе г. Сочи.
Сотрудники ДПС находились на маршруте патрулирования. Для проведения элементарной процедуры проверки документов был остановлен черный BMW X6. И тут водитель заметно занервничал, чем, видимо, себя и выдал.
Правоохранители решили осмотреть автомобиль. Оказалось, что в салоне находится предмет, похожий на самодельное устройство для употребления наркотиков. Да и сам молодой человек вел себя довольно странно.
26-летнего приезжего гражданина пригласили пройти медосвидетельствование на предмет нахождения в состоянии наркотического опьянения. Однако он отказался.
Как сообщает «Комсомольская правда», гражданин, якобы, даже пытался «уладить вопрос по-другому» на месте.
— В отношении него полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Между тем «КП» пишет, что водителем BMW X6, привлеченным к ответственности, является известный тренер фитнес-клуба премиум класса «World Class» Султан Умаров.
Полиция сообщает, что фигурант истории по решению суда арестован на 4 суток. При этом на личной странице Умарова в одной из социальных сетей зафиксирован визит сегодня в 14:41. А в сочинском фитнес-клубе никак не комментируют информацию о задержании.
Предмет, похожий на самодельное устройство для употребления наркотиков, был направлен на экспертизу. После того, как станут известны результаты, будут приняты дальнейшие процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством.
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