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Маршрутка с аквариумом вместо стекла замечена на улицах Ростова
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Маршрутка с аквариумом вместо стекла замечена на улицах Ростова 

Деловое сообщество 22 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Состояние ростовских маршруток уже давно является предметом злых шуток от горожан. Сегодняшняя же поездка на маршруте №90 запомнилась пассажиром не только манерой вождения водителя, но и аквариумом вместо пассажирского стекла. В щели старого стеклопакета налилась вода, грозы сегодня на славу умыли донскую столицу. Веселый плеск воды совсем не порадовал пассажиров, хотя они и благодарны за то, что хотя бы остались сухими.
Видео своей поездки автор выложил в паблик «Ростов главный», ростовчане смеются: «Жалко рыбок не хватает», «Первый раз завидую, что не в маршрутке, надо туда краски ещё бросить, будет ещё красивее!», «До чего прогресс дошел, даже в Европе такого нет это РЕЛАКСАЦИЯ ».
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