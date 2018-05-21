Маршрутка с аквариумом вместо стекла замечена на улицах Ростова

Состояние ростовских маршруток уже давно является предметом злых шуток от горожан. Сегодняшняя же поездка на маршруте №90 запомнилась пассажиром не только манерой вождения водителя, но и аквариумом вместо пассажирского стекла. В щели старого стеклопакета налилась вода, грозы сегодня на славу умыли донскую столицу. Веселый плеск воды совсем не порадовал пассажиров, хотя они и благодарны за то, что хотя бы остались сухими.

Видео своей поездки автор выложил в паблик «Ростов главный», ростовчане смеются: «Жалко рыбок не хватает», «Первый раз завидую, что не в маршрутке, надо туда краски ещё бросить, будет ещё красивее!», «До чего прогресс дошел, даже в Европе такого нет это РЕЛАКСАЦИЯ ».