В Орехово‑Зуеве отремонтируют участок трассы М‑7 «Волга»

В городском округе Орехово-Зуево в Подмосковье начались работы по капремонту семикилометрового участка автодороги М-7 «Волга», в ходе ремонта на трассе построят две разворотные петли, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

«Федеральные дорожники развернули работы на участке с 83-го по 90-й километр в районе деревни Малая Дубна (поворот на Орехово-Зуево). Это заключительный этап капитального ремонта 11 километров трассы, начатого летом прошлого года. На участке перенесут коммуникации, устроят переходно-скоростные полосы, водоотвод, отремонтируют и заменят водопропускные трубы», — отмечается в сообщении.

На семикилометровом отрезке дороги предстоит расчистить полосу отвода от лесонасаждений, выполнить уплотнение основания земполотна, укрепить откосы и обочины, отфрезеровать дорожное покрытие, устроить нижний и верхний слои, восстановить пересечения и примыкания, установить бордюры. К построенной в 2017 году разворотной петле добавится еще две.

Также дорожники установят три модульных надземных пешеходных перехода, барьерное и перильное ограждения, протянут почти 11 километров линий наружного освещения, устроят тротуары и подъезды к жилым домам.

Помимо этого будут установлены шумозащитные экраны, комплексно обустроены автобусные остановки и пешеходные переходы, смонтированы дорожные знаки и указатели, нанесена разметка термопластиком.

«Гарантийный срок на основание дорожной одежды составит шесть, нижний слой покрытия — пять лет, верхний — четыре года. Завершение работ намечено на четвертый квартал 2018 года», — добавляется в сообщении.

В прошлом строительном сезоне в ходе капремонта на участке с 90-го по 94-й километр были переустроены коммуникации, система водоотвода, усилена и заменена дорожная одежда, устроены две площадки отдыха. Чтобы исключить левые повороты, на 93-м километре построили разворотную петлю, для пешеходов обустроили тротуары и возвели модульный надземный пешеходный переход. Было установлено больше 8 километров линий наружного освещения, порядка 9 километров барьерного ограждения, в том числе по оси дороги, нанесена дорожная разметка.