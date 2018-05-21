Водителя нет, пассажиры будут: как далеко увезет казанцев автобус будущего 

В Казани строят трассу для беспилотных автобусов. В дни ЧМ казанцев и гостей города они будут возить бесплатно. Сегодня машины уже отправили из Москвы в наш город. «Казанский репортер» прогулялся по трассе и узнал, как будет работать чудо-техники. Столица самого инновационного региона России требует для себя инновационных решений. В дни чемпионата мира по футболу у казанцев и многочисленных гостей, в том числе и зарубежных, появится очередное развлечение. Завод «Камаз» обещался поставить в Казань аккурат к мундиалю беспилотные микроавтобусы «Шатл», для которых даже не нужно дизтоплива. Все, что им нужно — это электричество, гараж, где можно было бы «переночевать», и пассажиры, чтобы восторгались и другим рассказывали… ОЧЕРЕДНОЙ АТТРАКЦИОН В ДНИ ЧМ Конечно, беспилотный «Шатл» вряд ли пригодится тем, кто задумал поездку из одного конца Казани в другой. В этом деле помогут традиционные трамваи, автобусы, метро. Но от улицы Меридианной до ТРЦ «Ривьера» машина без водителя довести вполне может, причем за раз 12 человек. Для нее уже практически подготовили выделенную трассу длиной около километра и сейчас по краям устанавливают заборы. Видимо, на случай восстания машин. Без водителя все-таки… Трасса для беспилотников идет вдоль Казанки по улице Сибгата Хакима, от Меридианной до ТРЦ «Ривьера». Она почти готова. Остались детали, как, например, забор. Установкой его по обеим сторонам дороги как раз и занимаются с десяток рабочих. Установка ограждения уже завершается и казанцам скоро будет трудно пройти к любимому месту отдыха у воды. Придется обходить. — Ребята, что здесь будет? — спрашивают прохожие. — Дорога для беспилотных автобусов, — отвечают рабочие. — А когда откроется движение? — Или на следующей неделе, или ближе к чемпионату мира. Видно, что асфальт на трассе был уложен совсем недавно. По нему даже просто приятно пройтись. И в самом деле, дорога для чудо— машин пока больше напоминает прогулочную зону, чем и пользуются горожане. Мальчугану на самокате ровный асфальт явно нравится. Он с нескрываемым удовольствием мчит своего «железного коня» в направлении «Ривьеры». Такую ровную трассу для катания, да еще огороженную с двух сторон забором, непросто найти в шумном городе. Впрочем, как говорят рабочие, беспилотники послужат городу только в дни ЧМ. Не исключено, что дорога, по которой они лихо бегали целый месяц, опять превратиться в пешеходную зону. Трассу длиной 650 метров пешком можно преодолеть минут за десять-пятнадцать. На другом ее конце уже установлен шатер — гараж для трех беспилотников. Именно столько микроавтобусов «Шатл», по словам все тех же осведомленных рабочих, должно прибыть из Москвы в Казань в среду, 23 мая. Известно, что сегодня они уже выехали из Москвы, правда пресс-служба челнинского автозавода пока хранит в тайне информацию о проекте. ШАТЕР ДЛЯ «ОТДЫХА» БЕСПИЛОТНИКОВ Рядом с гаражом смонтированы зарядные станции. Они будут подключены к электросетям и обеспечат питание микроавтобусам. Одновременно ехать в «Шатле» могут 12 человек, причем шесть из них — сидя. Разработали машину специалисты Камаза и Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ».на автосалоне. Впервые чудо техники показали на Московском автосалоне в 2016 году. Использовать эти микроавтобусы для перевозки гостей и участников чемпионата мира по футболу предложил в ноябре прошлого года гендиректор «Камаза» Сергей Когогин. Беспилотники более чем наполовину состоят из тонированного стекла. По обеим сторонам машин смонтированы полупрозрачные раздвижные двери. «Шатлы» буквально нашпигованы радарами, датчиками и видеокамерами. Все это, как уверяют разработчики, позволяет оценивать расстояние до различных объектов. Маршрут со всеми остановками программируется. На специальной панели пассажиры могут отслеживать его. Беспилотник развивать скорость до 25 км/час и без подзарядки готов осилить 70 км. То есть 50 раз туда и обратно вдоль Казанки. ИННОВАЦИИ КАК ПРИКРЫТИЕ? Конечно, слишком громко сказано, что беспилотные микроавтобусы «Шатл» кого-то куда-то перевезут. В дни ЧМ они станут аттракционом, наверное, способным удивить очень многих. Что будет с чудо-машинами дальше — вызывает вопросы. Вопросы возникают и относительно судьбы песчаного берега, который огороженная забором дорога отрезала от остального города. Эта территория хоть и не является официальным пляжем, уже давно стала местом отдыха казанцев. Летом здесь загорают, купаются и играют в волейбол, а зимой катаются на лыжах. Теперь, чтобы попасть на берег реки придется обходить всю трассу. Не исключено, что для инвесторов и городских властей эта дорога станет своеобразным прикрытием масштабных планов по освоению лакомого куска территории. Мэр Казани Ильсур Метшин, правда, уверял, что жилья на этом участке не будет никогда. Но про торговые центры и офисные здания он ничего не говорил… Борис Кудряшев, Антон Райхштат.